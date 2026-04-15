        Kargı'daki eğitim sendikaları Siverek'te okula düzenlenen silahlı saldırıyı kınandı

        Çorum'un Kargı ilçesinde eğitim sendikalarının temsilcileri, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki okul saldırısını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2026 - 14:35 Güncelleme:
        Hükümet Konağı önünde bir araya gelen Türk Eğitim-Sen, Eğitim-Bir-Sen, Eğitim-İş, Eğitim-Sen ve Hürriyetçi Eğitim-Sen temsilcileri adına Ergin Güner açıklama yaptı.

        Güner, saldırının öğretmenler, öğrenciler ve kamu görevlilerinin yaralanmasıyla sonuçlandığını belirterek, olayı en güçlü şekilde kınadıklarını söyledi.

        Saldırının münferit bir olay olarak değerlendirilemeyeceğini ifade eden Güner, eğitim kurumlarında şiddetin giderek yaygınlaştığını ve yapısal bir sorun haline geldiğini savundu.

        Okulların güvenli, sağlıklı ve huzurlu eğitim ortamları olması gerektiğini vurgulayan Güner, eğitim kurumlarında yaşanan şiddetin önlenmesi için okullarda güvenlik önlemlerinin artırılması, güvenlik görevlisi ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması, okul-aile iş birliğinin geliştirilmesi ve eğitim ortamlarının fiziki ile sosyal koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

