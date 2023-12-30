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        Çorum'da "Şehitlerimize Saygı Yürüyüşü" düzenlendi

        Çorum'da, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan askerler için "Şehitlerimize Saygı Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 15:36 Güncelleme: 30.12.2023 - 15:50
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        Çorum'da "Şehitlerimize Saygı Yürüyüşü" düzenlendi
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        Çorum'da, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan askerler için "Şehitlerimize Saygı Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

        Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şubesi öncülüğünde düzenlenen programda, Atatürk Anıtı'nda toplanan vatandaşlar, Gazi Caddesi'nden Şehitlik'e yürüdü.

        "Vatan sana canım feda", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde slogan atan vatandaşlar, terör örgütlerine tepkilerini dile getirdi.

        Türk bayraklarıyla Şehitlik'e ulaşan vatandaşlar, burada saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı okudu.

        Kur'an tilavetiyle devam eden törende, şehitlerin ruhu için dua edildi.

        Derneğin Çorum Şube Başkanı Galip Deniz, gazetecilere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristlere karşı gerekeni yaptığını söyledi.

        Çorum halkı olarak teröristlere destek verenlere "tokat atmak" için yürüyüş düzenlediklerini belirten Deniz, "Allah şehitlerimizin ailelerine sabır versin. Biz onların yanındayız. İnşallah burada edilen dualar, onlara zırh ve kalkan olur. Allah askerimizin ayağına taş değdirmesin." ifadelerini kullandı.

        Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde kısa süre önce 12 askerin şehit olduğunu hatırlatan Deniz, "Burada şunu gösterdik. Evet, bizden 12 evladımızı aldınız ama burada yüzlerce evlat, bu vatan, bayrak için şehadete koşmaya hazır olacak. Kimse Türkiye üzerine oyunlar kurmaya kalkmasın. Bu devlet çok büyük bir devlet, bu millet çok büyük bir millet. Gereken cevabı hem cephede hem de illerde veriyoruz." dedi.

        Yürüyüşe, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, şehit aileleri ve gaziler ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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