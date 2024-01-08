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        Çorum'da 30 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari yakalandı

        Çorum'da 8 ayrı suçtan 30 yıl hapis cezası bulunan kişi polis ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 15:08 Güncelleme: 08.01.2024 - 15:08
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        Çorum'da 30 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari yakalandı
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        Çorum'da 8 ayrı suçtan 30 yıl hapis cezası bulunan kişi polis ekiplerince yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal, saldırı amaçlı kesici ve delici alet bulundurma ve basit yaralama suçlarından 30 yıl, 10 ay, 22 gün hapis cezası bulunan Ş.B. (37) için çalışma yürüttü.

        Ulukavak Mahallesi, Fatih Caddesi üzerinde bir çay ocağında olduğu belirlenen Ş.B, ekiplerce yakalandı.

        Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından yetkili makamlara teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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