İskilip'te okullarda karne töreni düzenlendi

İskilip'te öğrenciler okullarda düzenlenen karne töreni sonrası yarıyıl tatiline girdi.

Eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesi dolayısıyla İskilip Hacı İsmail Kavlu Kız İmam Hatip Okulu'nda karne töreni düzenlendi.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük ve İlçe Emniyet Müdürü Murat Ecer, törende öğrencilere karne dağıttı.

Sülük, öğrencilere eğitim hayatında başarı dileklerini iletti.

Öğrencilere tatilde dinlenmelerini tavsiye eden Sülük, "Tatilde hem dinlenme hem de eksikliklerinizi giderme fırsatı bulacaksınız. Tatilde dinlenmenizi, aileniz ve sevdiklerinizle zaman geçirmenizi ve kitap okumanızı öneriyorum. Karne sevinci yaşayan tüm öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyor, sağlıklı ve güzel bir yarıyıl tatili diliyorum." dedi.