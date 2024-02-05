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        Çorum'da şüpheli aracı kovalayan polis ekibi kaza yaptı

        Çorum'da şüpheli aracı yakalamaya çalışırken orta refüje çarpan polis otosunda maddi hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 07:33 Güncelleme: 05.02.2024 - 07:46
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        Çorum'da şüpheli aracı kovalayan polis ekibi kaza yaptı
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        Çorum'da şüpheli aracı yakalamaya çalışırken orta refüje çarpan polis otosunda maddi hasar oluştu.

        Prof. Dr. Arif Ersoy Caddesi'nde uygulamam yapan polis ekiplerini gören bir sürücü, otomobiliyle kaçmaya başladı.

        Kaçan aracın peşinden giden polis otosu aynı caddede orta refüje çıkarak kaza yaptı.

        Kazada herhangi bir yaralanma meydana gelmezken polis otosunda maddi zarar oluştu.

        Kaza yapan polis aracı çekiciyle cadde üzerinden kaldırılırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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