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        Çorum'da ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı

        Çorum'da camilerde ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 14:30 Güncelleme: 15.03.2024 - 14:30
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        Çorum'da ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı
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        Çorum'da camilerde ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore ettirilerek geçen hafta ibadete açılan tarihi Ulu Cami'de vatandaşlar, ramazan ayının ilk cuma namazında yoğunluk oluşturdu.

        Yaklaşık 1,5 yılda tamamlanan restorasyon çalışmalarında iç duvarlarındaki orijinal kalem işlemeleri açığa çıkarılan 800 yıllık Ulu Cami'de vatandaşlar, ramazan ayının faziletleri, oruç tutarken dikkat edilmesi gerekenler konularını içeren vaazın ardından saf tuttu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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