Çorum'da oto boya atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu
Çorum'da oto boya atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çorum’da oto boya atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çepni Mahallesi Çelik 3. Sokak'ta Celal B'ye ait atölyede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çorum Belediyesi İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle atölyede hasar oluştu.
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