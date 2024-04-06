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        Çorum'da oto boya atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu

        Çorum'da oto boya atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 02:16 Güncelleme: 06.04.2024 - 02:16
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        Çorum'da oto boya atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu
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        Çorum’da oto boya atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Çepni Mahallesi Çelik 3. Sokak'ta Celal B'ye ait atölyede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çorum Belediyesi İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle atölyede hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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