Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Akademisyenlerin geliştirdiği yazılımla yapay zeka, kanserli hücreleri tespit ediyor

        KEMAL CEYLAN - Hitit Üniversitesi tıp ve mühendislik fakültelerinden akademisyenlerce geliştirilen yazılım, kanserli hücreleri yapay zekayla tespit ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 11:59 Güncelleme: 05.08.2024 - 11:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akademisyenlerin geliştirdiği yazılımla yapay zeka, kanserli hücreleri tespit ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        KEMAL CEYLAN - Hitit Üniversitesi tıp ve mühendislik fakültelerinden akademisyenlerce geliştirilen yazılım, kanserli hücreleri yapay zekayla tespit ediyor.

        Hitit Üniversitesinin makine ve imalat teknolojileri alanında ihtisaslaşmasının ardından kurulan "Dijital Dönüşüm Laboratuvarı"nda özellikle yapay zekanın farklı alanlarda kullanımına yönelik çalışmalar başlatıldı.

        Üniversite bünyesinde, çeşitli kanser hastalıklarının teşhisinde yapay zeka kullanılması için çalışma yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Mühendislik Fakültesinden akademisyen ve öğrencilerden oluşan ekip kuruldu.

        Çalışma kapsamında hematoloji ve tıbbi mikrobiyoloji birimlerince lösemi hastalarından alınan kan örneklerinden yaklaşık 12 bin etiketlenmiş numune ile 10 farklı kanser türü yapay zekaya öğretildi.

        Ayrıca mikroskoba entegre dijital aparat geliştirilerek, laboratuvar ortamında yapılan çalışmaların dijital veriye dönüştürülmesi sağlandı.

        - İlk çalışma kan hücreleriyle ilgili

        Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ünsal Savcı, AA muhabirine, kanser riski taşıyan ve taşımayan binlerce kan hücresini ileri seviye mikroskop ile çektikleri fotoğraflarla yapay zekaya öğrettiklerini söyledi.

        Üç farklı deneme sonucunda yapay zekanın yüzde 90 başarılı teşhis koymasını sağladıklarını belirten Savcı, "Burada akut ve kronik lösemi tanıları gerçekten konulmaya başlandı. Hücrelerde bazı kanser tiplerinde başarı oranı yaklaşık yüzde 100 iken, ortalama olarak yüzde 90'lık bir normal hücreyle kanseri ayırabilen başarı yakaladık." dedi.

        Öğretilen verinin artmasıyla yapay zekanın başarılı teşhis oranının da yüzde 100'e yaklaşabileceğini dile getiren Savcı, özellikle hematoloji branşından uzmanların olmadığı hastane ve sağlık kuruluşlarında karar mekanizması olmasa da karar destek mekanizması olarak kullanılabileceğini söyledi.

        İlgili dal uzmanlarının olmadığı sağlık kuruluşlarında tanının atlanabildiğine dikkati çeken Savcı, "Ücra yerlerde, küçük yerlerde, küçük sağlık kuruluşlarında bu tanıya ulaşmak önemli. Bu tanıyı koyabilmek önemli. Tabii ki en son kararı kim verecektir? Bir klinisyen, bir doktorumuz verecektir bu kararı. Yapay zeka burada karar destek mekanizmasıdır. İnsanları yönlendirecektir." diye konuştu.

        Savcı, yapay zekanın başka hastalıkların teşhisinde kullanılmasına yönelik çalışmalar da yürüttüklerini sözlerine ekledi.

        Hitit Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Akif Akgül ise kan hücrelerinde yapay zeka tabanlı hastalık tespitine yönelik çalışmaları tıp fakültesinden doktorlarla geliştirdiklerini anlatarak, şöyle devam etti:

        "Yaklaşık 1200 veri üzerinde 12 bin etiketlenmiş örnek ile 10 farklı sınıfı tespit ettik. Buradaki sınıfların bazılarını da yüzde 100'e yakın başarı varken genel olarak ortalama yüzde 90 oranında başarı elde etmiş durumdayız. Farklı algoritmalarla geliştirme süreci devam ediyor, yüzde 90'ın üzerine çıkmayı hedefliyoruz."

        - Yapay zeka teşhisini, doktorların cep telefonuna gönderebilecek

        Kan hücrelerinde hastalık tespitine yönelik çalışmanın, yeterli uzman hekimin bulunmadığı sağlık kuruluşlarında tanı ve teşhis problemlerini ortadan kaldırma düşüncesiyle başladığını anlatan Akgül, şunları kaydetti:

        "Bu problemleri çözme amacıyla proje hazırladık. Mikroskoplar için bir aparat geliştirdik. Bu aparatı takarak hücreler görüntülenebiliyor ve görüntülerle farklı sınıflar tespit edilerek bu sınıfların hangi tür hastalık olduğu belirlenebiliyor ayrıca bir ara yüz ile bu aparat, uzman hekimlere mesaj veya mail göndererek karar destek sistemi olarak doktorlara bilgi veriyor ve doktorlar da son teşhisi yapabiliyor."

        Akgül, üzerinde çalıştıkları mobil uygulamayla da doktorların yapay zekanın teşhis önerisini cep telefonundan takip edebileceğine işaret etti.

        Prof. Dr. Akgül, projeye akademisyenlerin yanı sıra öğrencileri de dahil ederek, öğrencilerin yapay zeka kullanımı ve proje geliştirme sürecini öğrenmelerine katkı sağladıklarını vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Instagram açılıyor mu?
        Instagram açılıyor mu?
        Fed'den olağanüstü beklenti!
        Fed'den olağanüstü beklenti!
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Borsa sert düşüşle açıldı
        Borsa sert düşüşle açıldı
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        Kripto paralarda çok sert düşüş
        Kripto paralarda çok sert düşüş
        Bakan Şimşek: Yıllık enflasyon düşüyor
        Bakan Şimşek: Yıllık enflasyon düşüyor
        Görseldeki hatayı bulmak büyük dikkat istiyor
        Görseldeki hatayı bulmak büyük dikkat istiyor
        İstanbul'da vale cinayeti
        İstanbul'da vale cinayeti
        Düğün dönüşü feci kaza: Gelin ve damat hayatını kaybetti
        Düğün dönüşü feci kaza: Gelin ve damat hayatını kaybetti
        "İran 24 ila 48 saat içinde İsrail'e saldırabilir"
        "İran 24 ila 48 saat içinde İsrail'e saldırabilir"
        Avrupa'da kura günü!
        Avrupa'da kura günü!
        Emeklilik dilekçesi için acele etmeyin
        Emeklilik dilekçesi için acele etmeyin
        Âşıklar yakalandı
        Âşıklar yakalandı
        Bangladeş'teki protestolarda can kaybı yükseliyor!
        Bangladeş'teki protestolarda can kaybı yükseliyor!
        Yaz günü kara bulutlu!
        Yaz günü kara bulutlu!
        Yusuf Dikeç sordu, Musk yanıt verdi
        Yusuf Dikeç sordu, Musk yanıt verdi
        Olimpiyat şampiyonu!
        Olimpiyat şampiyonu!
        ABD Başkanı Adayı Kennedy'den 'ayı' itirafı
        ABD Başkanı Adayı Kennedy'den 'ayı' itirafı

        Benzer Haberler

        Sungurlu Diği Göleti'nde çalışmalar sürüyor
        Sungurlu Diği Göleti'nde çalışmalar sürüyor
        Çorum FK'li futbolcu Mertcan Aşçı, çapraz bağ yırtığı ameliyatı oldu
        Çorum FK'li futbolcu Mertcan Aşçı, çapraz bağ yırtığı ameliyatı oldu
        Çorum'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıya 4 tut...
        Çorum'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıya 4 tut...
        Tarlasına traktörle "Fenerbahçe" yazan çiftçi, Ali Koç'un davetiyle Kadıköy...
        Tarlasına traktörle "Fenerbahçe" yazan çiftçi, Ali Koç'un davetiyle Kadıköy...
        Çorum'da uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı
        Çorum'da uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı
        İskilip'te TOKİ konutlarının inşası başladı
        İskilip'te TOKİ konutlarının inşası başladı