Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da "Kafkas boynuzlu engereği" görüldü

        Çorum'un Bayat ilçesinde bir kişi mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda "Kafkas boynuzlu engereği" türü yılanın fotoğrafını çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 18:38 Güncelleme: 19.08.2024 - 18:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da "Kafkas boynuzlu engereği" görüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'un Bayat ilçesinde bir kişi mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda "Kafkas boynuzlu engereği" türü yılanın fotoğrafını çekti.

        Hasan Basri Sağdıç, ailesiyle birlikte piknik yapmak için gittiği Kuşçaçimen Yaylası'nda mantar toplamak için ailesinin yanından ayrıldı.

        Ormanlık alanda mantar toplarken yerde iri bir yılan gören Sağdıç, fotoğrafını çektiği yılanı internette araştırdı.

        Fotoğraftaki yılanın bölgede nadiren görülen "Kafkas boynuzlu engereği" cinsi yılan olduğunu öğrenen Sağdıç, şaşkınlık yaşadı.

        Sağdıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sonradan yaptığı araştırmada "Kafkas boynuzlu engereği"nin zehirli ve tehlikeli bir tür olduğunu öğrendiğini belirterek "Fotoğrafını çekmek için yarım metre yakınına kadar yaklaştım. Bu kadar tehlikeli olduğunu bilseydim yaklaşmazdım. Buralarda daha önce hiç böyle bir yılan görmedim." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        M çiçeğine dair 10 soru 10 cevap
        M çiçeğine dair 10 soru 10 cevap
        Fenerbahçe ayrılığı açıkladı!
        Fenerbahçe ayrılığı açıkladı!
        Dilan Polat cezaevinden çıktı
        Dilan Polat cezaevinden çıktı
        D-100'de zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı
        D-100'de zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı
        Fenerbahçe'den Fatih Özkan için 5 soru!
        Fenerbahçe'den Fatih Özkan için 5 soru!
        19 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        19 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Orman yangınlarında ikinci hafta!
        Orman yangınlarında ikinci hafta!
        Faiz indiriminin ayak sesleri
        Faiz indiriminin ayak sesleri
        İstanbul'da Filistinli iş insanına silahlı saldırı!
        İstanbul'da Filistinli iş insanına silahlı saldırı!
        İlkay Gündoğan kabul etti!
        İlkay Gündoğan kabul etti!
        Alışverişin yeni mekânı sosyal medya!
        Alışverişin yeni mekânı sosyal medya!
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur?
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur?
        Saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı!
        Saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı!
        Yunus balığı nerede?
        Yunus balığı nerede?
        Utanç görüntüleri!
        Utanç görüntüleri!
        Sol bek bileti Şampiyonlar Ligi'nde
        Sol bek bileti Şampiyonlar Ligi'nde
        Icardi'ye net mesaj "Seni istemiyorum"
        Icardi'ye net mesaj "Seni istemiyorum"
        Magnezyum vücudumuzun gizli güç merkezi mi?
        Magnezyum vücudumuzun gizli güç merkezi mi?
        Sedan modellerin fişini çekiyor
        Sedan modellerin fişini çekiyor
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?

        Benzer Haberler

        Çorum'da cipin park halindeki araçlara çarptığı kaza güvenlik kamerasında
        Çorum'da cipin park halindeki araçlara çarptığı kaza güvenlik kamerasında
        Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Özbalta, Fatih Karagümrük maçını değerlen...
        Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Özbalta, Fatih Karagümrük maçını değerlen...
        Dodurga'da açık arazide çıkan yangın söndürüldü
        Dodurga'da açık arazide çıkan yangın söndürüldü
        Çorum'dan İzmir'deki yangınla mücadeleye araç ve personel desteği
        Çorum'dan İzmir'deki yangınla mücadeleye araç ve personel desteği
        Çorum FK – Fatih Karagümrük: 2-2
        Çorum FK – Fatih Karagümrük: 2-2
        Çorum FK-Fatih Karagümrük maçının ardından
        Çorum FK-Fatih Karagümrük maçının ardından