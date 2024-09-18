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        Çorum Oğuzlar'da ceviz hasadı başladı

        Türkiye'deki ceviz üretiminin yüzde 8'inin gerçekleştirildiği Çorum'un Oğuzlar ilçesinde ceviz hasadı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 12:20 Güncelleme: 18.09.2024 - 12:49
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        Çorum Oğuzlar'da ceviz hasadı başladı
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        Türkiye'deki ceviz üretiminin yüzde 8'inin gerçekleştirildiği Çorum'un Oğuzlar ilçesinde ceviz hasadı başladı.

        Kolay kırılan ince kabuğu, dil yakmayan lezzeti ve kalitesiyle ün yapan Oğuzlar cevizinin yeni mahsulünün kısa süre içinde tezgahlarda yerini alması bekleniyor.

        Henüz dalından indirilmeden alıcı bulan, bölgede "kabuğuna sığmayan lezzet" olarak adlandırılan Oğuzlar cevizi, zahmetli geçen sürecin ardından tüketiciye ulaşıyor.

        Dağlık yapıya sahip ilçede rakıma göre başlayan hasat süreci, 30 güne kadar çıkabiliyor.

        Uzun bir sopa yardımıyla dalından indirilen ceviz, yeşil kabuğundan ayrılarak kurutmaya alınıyor.

        İlçe merkezindeki cadde ve sokaklarda kurutulan ceviz, daha sonra paketlenerek tüketiciye ulaştırılıyor.

        Oğuzlar Kaymakamı Muhammed Turan, AA muhabirine, coğrafi işaret tescilli Oğuzlar cevizinin lezzetiyle, kalitesiyle ülke genelinden talep gördüğünü söyledi.

        Bu yıl bereketli bir hasat dönemi geçirdiklerini belirten Turan, "Şu an ilçemizde ceviz sezonu başladı, yaklaşık bir ay süreyle devam edecek. Cevizler, ağaçlardan toplanıyor. Vatandaşlarımız gece geç saatlere kadar yaşlısı, genci, kadını, erkeği hep beraber el ele verip, cevizlerimizi ayıklayıp, sınıf sınıf ayırıp, gerekli yerlere yollamak için paketliyorlar." dedi.

        Üreticilerin bu yıl cevizden memnun olduğunu ifade eden Turan, "İnşallah bu yıl cevizde çok güzel, kaliteli bir sezon geçirdiğimizi düşünüyoruz. Bu noktada işçimizin yüzü gülüyor. Cevizimizin daha çok tanıtılmasını istiyoruz. Gerekli değeri gördüğünü biliyoruz fakat bu değerin daha da çok artmasını istiyoruz." diye konuştu.

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