Stat:ÇorumŞehir
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Nurettin Dinçer Demir, Sabri Öğe
Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Landre, Toure, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak (Dk. 88 Ahmetcan Köse), Verheydt (Dk. 88 Kasongo), Boudjemaa (Dk. 68 Avounou), Kerem Kalafat, Geraldo (Dk. 90+6 Catic), Erkan Kaş, Eren Karadağ (Dk. 68 Burak Süleyman)
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Muharrem Cinan, Vukovic (Dk. 74 Mesut Can Tunalı), Pedrinho (Dk. 90+6 Onur Öztonga), Ahmet Sağat, Caktas (Dk. 60 Yusuf Cihat Çelik), Tarkan Serbest, Mendes, Ahmet Oğuz (Dk. 90+6 Mehmet Yılmaz), Barış Alıcı (Dk. 74 Furkan Gedik), Caner Osmanpaşa
Goller: Dk. 78 Mesut Can Tunalı, Dk. 90 Furkan Gedik (Kocaelispor)
Kırmızı kart: Dk. 90+2 Avounou (Ahlatcı Çorum FK)
Sarı kart: Dk. 59 Ahmet Oğuz (Kocaelispor)
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