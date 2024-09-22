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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 21:13 Güncelleme: 22.09.2024 - 21:13
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:ÇorumŞehir

        Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Nurettin Dinçer Demir, Sabri Öğe

        Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Landre, Toure, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak (Dk. 88 Ahmetcan Köse), Verheydt (Dk. 88 Kasongo), Boudjemaa (Dk. 68 Avounou), Kerem Kalafat, Geraldo (Dk. 90+6 Catic), Erkan Kaş, Eren Karadağ (Dk. 68 Burak Süleyman)

        Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Muharrem Cinan, Vukovic (Dk. 74 Mesut Can Tunalı), Pedrinho (Dk. 90+6 Onur Öztonga), Ahmet Sağat, Caktas (Dk. 60 Yusuf Cihat Çelik), Tarkan Serbest, Mendes, Ahmet Oğuz (Dk. 90+6 Mehmet Yılmaz), Barış Alıcı (Dk. 74 Furkan Gedik), Caner Osmanpaşa

        Goller: Dk. 78 Mesut Can Tunalı, Dk. 90 Furkan Gedik (Kocaelispor)

        Kırmızı kart: Dk. 90+2 Avounou (Ahlatcı Çorum FK)

        Sarı kart: Dk. 59 Ahmet Oğuz (Kocaelispor)

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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