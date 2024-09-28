Çorum'da sahte alkolden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi öldü

Deniz K'nin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Sahte içki tükettiği için sağlık durumu bozulduğu tespit edilen Deniz K, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Altınbaş köyünde ikamet eden Deniz K. (39), yakınları tarafından evinde baygın bulundu.

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