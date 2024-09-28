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        Çorum'da sahte alkolden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi öldü

        Çorum'da sahte alkolden zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 19:22 Güncelleme: 28.09.2024 - 19:22
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        Çorum'da sahte alkolden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi öldü
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        Çorum'da sahte alkolden zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

        Altınbaş köyünde ikamet eden Deniz K. (39), yakınları tarafından evinde baygın bulundu.

        İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sahte içki tükettiği için sağlık durumu bozulduğu tespit edilen Deniz K, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

        Deniz K'nin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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