Çorum'da cipin devrildiği kazada 3 kişi yaralandı

Çorum'un Mecitözü ilçesinde cipin devrildiği kazada 3 kişi yaralandı. E. U. idaresindeki 06 FOB 089 plakalı cip, Mecitözü-Amasya karayolu Figani köyü mevkisinde kontrolden çıkarak köprü korkuluklarına çarptı. Ardından alt yola devrilen otomobildeki sürücü ile 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Mecitözü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

