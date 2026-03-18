Çorum'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.
O. A. idaresindeki 19 KF 350 plakalı otomobil, Çorum-Alaca karayolunun 32. kilometresinde aydınlatma direğine çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü ile B. A. ve R. A. itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazada ağır yaralanan O. A. buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
