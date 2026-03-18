Oğuzlar'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü kutlandı

Çorum’un Oğuzlar ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla program gerçekleştirildi.



Yüzüncü Yıl Atatürk Parkı’nda Atatürk Antı'na çelenk sunma ile başlayan törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.



Anma programı, Oğuzlar Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde düzenlenen oratorya gösterisiyle devam etti.



Programa Oğuzlar Kaymakamı Serkan Tokur, Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



Programın ardından ilçe şehitliği ziyaret edilerek dua edildi.







