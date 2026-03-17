        Çorum'da iki firari hükümlü yakalandı

        Çorum'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 17:28 Güncelleme:
        Çorum'da iki firari hükümlü yakalandı

        Çorum'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, devriye görevi sırasında Kale Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde şüpheli iki kişiyi durdurdu.

        Yapılan kimlik kontrollerinde söz konusu kişilerin, cezaevi firarisi olan Umut E. (23) ile Berat Ç. (21) olduğu belirlendi.

        Umut E'nin "yağma" suçundan 17 yıl 6 ay, Berat Ç'nin ise "silahla tehdit" suçundan 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasının olduğu ve cezaevinden firar ettiği tespit edildi.

        Gözaltına alınan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

