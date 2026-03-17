Çorum'da iki firari hükümlü yakalandı

Çorum'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, devriye görevi sırasında Kale Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde şüpheli iki kişiyi durdurdu.



Yapılan kimlik kontrollerinde söz konusu kişilerin, cezaevi firarisi olan Umut E. (23) ile Berat Ç. (21) olduğu belirlendi.



Umut E'nin "yağma" suçundan 17 yıl 6 ay, Berat Ç'nin ise "silahla tehdit" suçundan 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasının olduğu ve cezaevinden firar ettiği tespit edildi.



Gözaltına alınan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

