Çorum'da su ürünleri avcılığına yönelik denetimler sürüyor

Çorum’da İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce su ürünleri avcılığına yönelik denetimler devam ediyor.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, su ürünleri kontrol ekiplerince Çorum Baraj Gölü’nde kontrol botuyla denetim yapıldı.



Denetimlerde, yasak olmasına rağmen kullanıldığı belirlenen yaklaşık 600 metre uzunluğundaki misina ağa el konuldu.



Öte yandan iç sularda 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında uygulanacak av yasağının başladığı belirtilerek, bu kapsamda il genelinde faaliyet gösteren soğuk hava depolarındaki su ürünlerine yönelik stok tespit çalışmalarının da ekiplerce yapıldığı kaydedildi.







