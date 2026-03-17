Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Çorum Haberleri

        Çorum'da su ürünleri avcılığına yönelik denetimler sürüyor

        Çorum'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce su ürünleri avcılığına yönelik denetimler devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 15:11 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, su ürünleri kontrol ekiplerince Çorum Baraj Gölü’nde kontrol botuyla denetim yapıldı.

        Denetimlerde, yasak olmasına rağmen kullanıldığı belirlenen yaklaşık 600 metre uzunluğundaki misina ağa el konuldu.

        Öte yandan iç sularda 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında uygulanacak av yasağının başladığı belirtilerek, bu kapsamda il genelinde faaliyet gösteren soğuk hava depolarındaki su ürünlerine yönelik stok tespit çalışmalarının da ekiplerce yapıldığı kaydedildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Aslımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz"
        "Aslımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz"
        Laricani hakkında neler biliniyor?
        Laricani hakkında neler biliniyor?
        İran lideri Hamaney: Barış zamanı değil
        İran lideri Hamaney: Barış zamanı değil
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        "Mücteba Hamaney son anda kurtuldu"
        "Mücteba Hamaney son anda kurtuldu"
        Körfez'den ABD'ye: Başladığın işi bitirmeden gitme
        Körfez'den ABD'ye: Başladığın işi bitirmeden gitme
        Savaşa kafa tutan 42 hisse
        Savaşa kafa tutan 42 hisse
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        "Eşimle zaten ayrılmıştık"
        "Eşimle zaten ayrılmıştık"
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        Taksici ile katilinin son görüntüleri ortaya çıktı!
        Taksici ile katilinin son görüntüleri ortaya çıktı!
        Osimhen'in gözü Burak Yılmaz'ın rekorunda!
        Osimhen'in gözü Burak Yılmaz'ın rekorunda!
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        40 milyon dolar zararda
        40 milyon dolar zararda
        Oscar partisinde
        Oscar partisinde
        "Bana çok haksızlık yapıldı"
        "Bana çok haksızlık yapıldı"

        Benzer Haberler

        Çorum'da cami cemaatinden Etiyopya'da "Su Kuyusu Projesi"ne 158 bin lira de...
        Çorum'da cami cemaatinden Etiyopya'da "Su Kuyusu Projesi"ne 158 bin lira de...
        Çorum simidine coğrafi işaret tescili
        Çorum simidine coğrafi işaret tescili
        Çorum'da polis ekipleri bayram öncesi denetimlerini arttırdı
        Çorum'da polis ekipleri bayram öncesi denetimlerini arttırdı
        Çorum FK, teknik direktör Uğur Uçar ile "6'da 6" yaptı
        Çorum FK, teknik direktör Uğur Uçar ile "6'da 6" yaptı
        Mecitözü'nde muhtarlar iftarda bir araya geldi
        Mecitözü'nde muhtarlar iftarda bir araya geldi
        Çorum'da Kadir Gecesi'nde kutsal emanetlere yoğun ilgi
        Çorum'da Kadir Gecesi'nde kutsal emanetlere yoğun ilgi