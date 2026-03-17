Çorum'da cami cemaatinden Etiyopya'da "Su Kuyusu Projesi"ne 158 bin lira destek

Çorum'da bir caminin cemaati, Etiyopya'da su kuyusu açılması için 158 bin lira bağışladı.



İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Orhan Gazi Camisi cemaati, Türkiye Diyanet Vakfınca "Bir damla hayat" sloganıyla yürütülen "Su Kuyusu Projesi"ne destek olmaya karar verdi.



Din görevlileri Osman Kılcı ve Hasan Özgür öncülüğünde cemaatten toplanan 158 bin lira, proje kapsamında Etiyopya'da su kuyusu açılması için Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesi'ne ulaştırılması amacıyla İl Müftüsü Şahin Yıldırım'a teslim edildi.



Yıldırım, cami cemaati ve din görevlilerine teşekkür etti.



Kadir Gecesi'nde yapılan bu hayırla susuz insanlara umut olunduğunu belirten Yıldırım, bağışların kabul olması temennisinde bulundu.



