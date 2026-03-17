        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Çorum FK Teknik Direktörü Uçar, 6 maçlık galibiyet serisini değerlendirdi:

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'nin teknik direktörü Uğur Uçar, "Unutulmamalıdır ki her değişim başlangıçta zordur. Ben, ekibim ve futbolcularım bu bilinçle çalışıyor ve ayaklarımız yere her zamankinden daha sağlam basıyor." ifadelerini kullandı.

        Giriş: 17.03.2026 - 20:37 Güncelleme:
        Uçar, kulübün sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, teknik ekip olarak Çorum FK'deki birinci aylarını tamamladıklarını belirtti.

        Bir ayda 6 galibiyet aldıklarına işaret eden Uçar, "Öncelikle büyük özveriyle sahada ter döken futbolcularıma, ardından ise her zaman yanımızda olan Arca Çorum FK yönetimine ve taraftarına yürekten teşekkür ediyorum ancak henüz bize tanınan fırsatın başındayız." değerlendirmesinde bulundu.

        Taraftara kulübe verdikleri destekten ötürü teşekkür eden Uçar, şunları kaydetti:

        "Unutulmamalıdır ki her değişim başlangıçta zordur. Ben, ekibim ve futbolcularım bu bilinçle çalışıyor ve ayaklarımız yere her zamankinden daha sağlam basıyor. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve hedeflerimizden bir an olsun sapmamak için çalışmalarımıza ağırlık veriyoruz. Dün oynadığımız maçta da tribünleri dolduran, son düdüğe kadar susmayan, inancını hiç kaybetmeyen taraftarımıza ayrıca minnettarım. Oyuncularım son ana kadar mücadeleyi bırakmadıysa, sizler de son ana kadar desteğinizi hiç eksik etmediniz. Her maçta arkamızda olduğunuzu hissetmek bize inanılmaz bir güç ve motivasyon veriyor, inancımızı diri tutuyor. 7 maç, 7 final. 'Keşke' dememek için pes etmeden, kenetlenerek devam. Başka Çorum yok."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi felakete sürüklüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi felakete sürüklüyor
        "NATO üyelerinin çoğu operasyona katılmak istemiyor"
        "NATO üyelerinin çoğu operasyona katılmak istemiyor"
        Bakan Fidan'dan gündeme dair açıklamalar
        Bakan Fidan'dan gündeme dair açıklamalar
        İran saldırısı nedeniyle Trump yönetiminden ilk istifa
        İran saldırısı nedeniyle Trump yönetiminden ilk istifa
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Gürlek: Açık bir algı operasyonudur
        Gürlek: Açık bir algı operasyonudur
        17 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        17 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Netanyahu, İran halkına özgürlük fırsatı sunduklarını savundu
        Netanyahu, İran halkına özgürlük fırsatı sunduklarını savundu
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Laricani hakkında neler biliniyor?
        Laricani hakkında neler biliniyor?
        "Aslımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz"
        "Aslımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz"
        İran lideri Hamaney: Barış zamanı değil
        İran lideri Hamaney: Barış zamanı değil
        "Mücteba Hamaney son anda kurtuldu"
        "Mücteba Hamaney son anda kurtuldu"
        Elon Musk’ın annesi İstanbul'da
        Elon Musk’ın annesi İstanbul'da
        Halka arza X barikatı
        Halka arza X barikatı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"

        Benzer Haberler

        Çorum'da 2 firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı
        Çorum'da 2 firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı
        Çorum'da 92 yıl 1 ay 27 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Çorum'da 92 yıl 1 ay 27 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Çorum'da iki firari hükümlü yakalandı
        Çorum'da iki firari hükümlü yakalandı
        Çorum'da binlerce kişi ilahi ve ezgilerle golu gecede bir araya geldi
        Çorum'da binlerce kişi ilahi ve ezgilerle golu gecede bir araya geldi
        Çorum'da cami cemaatinden Etiyopya'da "Su Kuyusu Projesi"ne 158 bin lira de...
        Çorum'da cami cemaatinden Etiyopya'da "Su Kuyusu Projesi"ne 158 bin lira de...
        Çorum'da su ürünleri avcılığına yönelik denetimler sürüyor
        Çorum'da su ürünleri avcılığına yönelik denetimler sürüyor