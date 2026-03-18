Bayat'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü kutlandı

Çorum'un Bayat ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi. Kaymakamlık bahçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törene, Bayat Kaymakamı Kerem Yüce, Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, Cumhuriyet Savcısı Mustafa Furkan Gözen ve kurum amirleri ile sivil toplum kuruluşlarının ilçe temsilcileri katıldı. Törenin ardından, Şehit Yakup Kozan Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda okulun öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan programa geçildi.

