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        Çorum'da "şok" uygulamalarda silah ve uyuşturucu hap ele geçirildi

        Çorum'da polis ekiplerince yapılan uygulamalarda, silah, delici ve kesici aletler ile uyuşturucu hap ele geçirildi, aranan 1 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 07:04 Güncelleme: 07.10.2024 - 08:24
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        Çorum'da "şok" uygulamalarda silah ve uyuşturucu hap ele geçirildi
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        Çorum'da polis ekiplerince yapılan uygulamalarda, silah, delici ve kesici aletler ile uyuşturucu hap ele geçirildi, aranan 1 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte huzur ve asayişin sağlanmasına yönelik öğrenci yurtlarının bulunduğu bölgeler başta olmak üzere çeşitli park, cadde ve sokaklarda gece saatlerinde uygulamalar gerçekleştirildi.

        Yunus timleri ile asayiş ve trafik ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen "şok" uygulamalarda, 4 tabanca, 1 tüfek, 71 mermi, 2 delici ve kesici alet ile 50 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Suç unsurlarının bulunduğu kişiler hakkında adli işlem yapılırken, "tehdit" ve "hakaret" suçlarından 2 ayrı araması bulunan bir şüpheli de yakalandı.

        Ayrıca trafik yönünden kusurlu olduğu belirlenen bir sürücüye ise 32 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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