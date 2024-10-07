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        Çorum'da şok narkotik ve kaçakçılık uygulaması yapıldı

        Çorum'da uyuşturucu, organize suçlar ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında vatandaşların yoğun bulunduğu cadde ve sokaklarda emniyet ekipleri denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 19:57 Güncelleme: 07.10.2024 - 19:57
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        Çorum'da şok narkotik ve kaçakçılık uygulaması yapıldı
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        Çorum'da uyuşturucu, organize suçlar ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında vatandaşların yoğun bulunduğu cadde ve sokaklarda emniyet ekipleri denetim gerçekleştirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, halkın huzurunu ve güvenliğini bozacak yapı ve unsurlara karşı mücadelesini sürdürüyor.

        Polis ekipleri, özellikle öğrenci ve vatandaşların yoğunluk oluşturduğu özel dershanelerin bulunduğu bölgede, meydan ve kafelerde Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması yaptı.

        Narkotik köpeğinin de katıldığı uygulamada, şüpheli görülen araçlar ile vatandaşlar arandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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