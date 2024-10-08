Çorum'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Çorum'da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Çorum'da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.Y. (15) ile husumetlisi olduğu belirtilen Murat Sefa O. (23), Çöplü Mahallesi Devane Sokak'ta tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından M.Y, tabancayla Murat Sefa O'ya ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Vücuduna isabet eden iki kurşunla yaralanan Murat Sefa O, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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