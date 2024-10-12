Çorum'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı

Adreste yapılan aramada 251 gram uyuşturucu emdirilmiş tütün ile 406 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ile Terörle Mücadele Bürosu ekiplerince, Denizhan Mahallesi’nde bir adrese operasyon düzenlendi.

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