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        GÜNCELLEME - Çorum'da minibüsle tankerin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü ile zift yüklü tankerin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 10:04 Güncelleme: 17.10.2024 - 10:14
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        GÜNCELLEME - Çorum'da minibüsle tankerin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
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        Çorum'un Alaca ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü ile zift yüklü tankerin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

        Rıza Onar (53) idaresindeki, bir yol yapım şantiyesine ait 06 BY 8188 plakalı zift yüklü tanker ile Kemal Çam'ın (45) kullandığı tarım işçilerini taşıyan 19 AEY 959 plakalı minibüs, Tokat-Ankara kara yolunun Alaca Kızıllı köyü yakınlarında çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, ilk belirlemelere göre Nurten Akbaş öldü, sürücülerin yanı sıra minibüsteki Sevim Özdemir (67), Belkız Çam (40), Sevda Yaman (37), Gülay Burcu (49), Nahide Barulay (61), Kahla Ahmed Ali Ali (29), Döne Çakır (62), Sara Nebil Abdulhadi (32), Neda Nedim Bin Yesan (24), Safiye Bolat (48), Münevver Darbaş (62), Ahmet El Esad (17), Songül Arıcı (45), Abdullah El Esad (15), Hasan Mohammed Hamad (29) ve kimliği tespit edilemeyen 1 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Alaca Devlet ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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