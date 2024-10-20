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        Çorum'da traktörün devrilmesi sonucu sürücü öldü, eşi yaralandı

        Çorum'un Laçin ilçesinde traktörün devrildiği kazada sürücü hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 18:38 Güncelleme: 20.10.2024 - 18:38
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        Çorum'da traktörün devrilmesi sonucu sürücü öldü, eşi yaralandı
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        Çorum'un Laçin ilçesinde traktörün devrildiği kazada sürücü hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

        İbrahim Çağlar (64) idaresindeki traktör, Kuyumcu köyünde evin duvarına çarparak devrildi.

        İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Traktörün altında kalarak ağır yaralanan sürücü ile eşi Ganimet Çağlar (64), sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Sürücü İbrahim Çağlar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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