İhtisaslaşan 25 üniversitenin koordinatörleri Çorum'da bir araya geldi

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı" kapsamında ihtisaslaşan üniversitelerin koordinatörleri Hitit Üniversitesinde bir araya geldi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Çorum'daki buluşmada üniversitelerin, ihtisas alanlarına ilişkin yaptıkları çalışmalar ve elde edilen başarılar paylaşılarak üniversiteler arası işbirliklerinin artırılmasına yönelik görüşmeler yapıldı.

Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Kuzey Kampüs'teki toplantıda yaptığı konuşmada, ilk "İhtisaslaşan Üniversitelerin Koordinatörleri Buluşması"nın Hitit Üniversitesi ev sahipliğinde yapıldığını belirtti.

2016'da başlayan Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı ile 25 üniversitenin ihtisaslaştığını, bu üniversitelere farklı misyonlar verildiğini aktaran Baykam, şunları aktardı:

"Bu noktada en önemlisi de ülkemize olan topyekun bir katkıydı. Burada her üniversitenin kaynakları en iyi şekilde kullanması da bir diğer amaçtı. Birbiriyle kesişen konularda işbirliği içinde hareket edildiği zaman daha etkin çalışmaların, projelerin olduğu görülüyordu. Esas olarak YÖK'ün de ilk baştaki önerisi ihtisas üniversitelerin işbirliği içinde olunması yönündeydi. Bu nokta da kendi aramızda üniversitelerimizle işbirliği için çeşitli faaliyetler yaptık ve birbirimizin tecrübelerinden faydalanarak bilimsel anlamda, akademik anlamda ya da destekleri birleştirip daha güçlü projeler ortaya çıkarmak anlamında önemli katkılar olduğunu gördük."