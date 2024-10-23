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        İhtisaslaşan 25 üniversitenin koordinatörleri Çorum'da bir araya geldi

        Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı" kapsamında ihtisaslaşan üniversitelerin koordinatörleri Hitit Üniversitesinde bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 10:57 Güncelleme: 23.10.2024 - 11:33
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        İhtisaslaşan 25 üniversitenin koordinatörleri Çorum'da bir araya geldi
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        Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı" kapsamında ihtisaslaşan üniversitelerin koordinatörleri Hitit Üniversitesinde bir araya geldi.

        Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Çorum'daki buluşmada üniversitelerin, ihtisas alanlarına ilişkin yaptıkları çalışmalar ve elde edilen başarılar paylaşılarak üniversiteler arası işbirliklerinin artırılmasına yönelik görüşmeler yapıldı.

        Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Kuzey Kampüs'teki toplantıda yaptığı konuşmada, ilk "İhtisaslaşan Üniversitelerin Koordinatörleri Buluşması"nın Hitit Üniversitesi ev sahipliğinde yapıldığını belirtti.

        2016'da başlayan Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı ile 25 üniversitenin ihtisaslaştığını, bu üniversitelere farklı misyonlar verildiğini aktaran Baykam, şunları aktardı:

        "Bu noktada en önemlisi de ülkemize olan topyekun bir katkıydı. Burada her üniversitenin kaynakları en iyi şekilde kullanması da bir diğer amaçtı. Birbiriyle kesişen konularda işbirliği içinde hareket edildiği zaman daha etkin çalışmaların, projelerin olduğu görülüyordu. Esas olarak YÖK'ün de ilk baştaki önerisi ihtisas üniversitelerin işbirliği içinde olunması yönündeydi. Bu nokta da kendi aramızda üniversitelerimizle işbirliği için çeşitli faaliyetler yaptık ve birbirimizin tecrübelerinden faydalanarak bilimsel anlamda, akademik anlamda ya da destekleri birleştirip daha güçlü projeler ortaya çıkarmak anlamında önemli katkılar olduğunu gördük."

        Toplantının ilk bölümünde ihtisaslaşan üniversitelerin projelerine dair tanıtımlar yapılırken ikinci bölümde ise potansiyel işbirliklerine dair görüşmeler gerçekleştirildi.

        Toplantı sonrası katılımcılar, Hitit Üniversitesi Teknoloji Merkezi'nde bulunan laboratuvarları inceledi.

        Toplantıya, Aksaray Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Munzur Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Uşak Üniversitesi ve Yozgat Bozok Üniversitesinin ihtisaslaşma faaliyetlerini yürüten rektör yardımcıları ve koordinatörleri katıldı.

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        Galeri
        Galeri

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