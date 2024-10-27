Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Hitit Üniversitesinde yapay zeka destekli "süreç yönetimi" yazılımı geliştirildi

        Çorum'da üniversite-sanayi işbirliği kapsamında Hitit Üniversitesince yapay zeka destekli süreç yönetim yazılımı geliştirildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 13:51 Güncelleme: 27.10.2024 - 13:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hitit Üniversitesinde yapay zeka destekli "süreç yönetimi" yazılımı geliştirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'da üniversite-sanayi işbirliği kapsamında Hitit Üniversitesince yapay zeka destekli süreç yönetim yazılımı geliştirildiği bildirildi.

        Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Hitit Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi AŞ ile makine sektöründe 35 yıldır faaliyet gösteren Dalyan Makine arasında süreç yönetimi yazılımı geliştirilmesine yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

        Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Meryem Yalçınkaya, proje kapsamında firmadan aldığı ürün, cari işlem, stok durumu gibi bilgileri, "derin öğrenme" yoluyla yapay zekaya öğreterek, firmaların karar mekanizmaları için gelecek tahminleri içeren raporlar hazırlayan yazılım geliştirdi.

        Yalçınkaya, geliştirdikleri yazılımın, firmaların karar mekanizmaları, veri yönetimi ve gelecek tahmin modelleri gibi kritik süreçleri hızlı ve sistematik bir şekilde raporlayabildiğini bildirdi.

        Yalçınkaya, bu raporların yöneticilere geleceğe yönelik alacakları kararlar için satış ve alacak tahsilatı gibi süreçlerinde "karar destek hizmeti" sağlayacağını vurguladı.

        - Şirketin kurumsal hafızası daha verimli bir şekilde kullanılmaya başlandı

        Firmanın yönetim kurulu başkanı Erkan Dalyan ise şirketin yıllardır biriken verilerini anlamlı hale getirmek için yapay zekaya başvurmak istediklerini belirterek, "Örneğin, 2020'deki dataları kullanıp, 2021 hiç gerçekleşmemiş gibi 2021 yılını tahmin ediyoruz. Tahminler tutarsa eğer 2022'ye bakıyoruz. 2022'den 2023'e bakıyoruz. Bunlar tuttuysa 2024 yılı datalarından 2025'i tahmin ediyoruz. Her zaman hepsi tutmuyor. Farklı yöntemleri kullanıp gelecek tahminleme modellerine çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eşref Savaş Başcı ise "Makine ve İmalat Teknolojileri" alanında ihtisaslaştıkları için üniversite-sanayi işbirliğine ağırlık verdiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Bu kapsamda Dalyan Makina ile yaptığımız iş birliğiyle firmamızın geçmişe yönelik datalarını danışman hocamızla beraber analiz ettik ve bu analiz üzerinden de hızlı bir şekilde geleceğe yönelik tahminlemeler yapmaya başladık. Bu çalışma oldukça verimli oldu. Çünkü hem firmamızın datalarını analiz ederek geçmişi ortaya koymuş olduk hem de yeni modeller uygulayarak firmanın geleceği hakkında birlikte karar verebilecekleri bir yazılım sunmuş olduk."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Şimşek açıkladı: Kira sözleşmelerinde e-devlet dönemi
        Bakan Şimşek açıkladı: Kira sözleşmelerinde e-devlet dönemi
        "Terör saldırısı 'tarihi fırsat penceresini' kapattıramaz!"
        "Terör saldırısı 'tarihi fırsat penceresini' kapattıramaz!"
        Köpeği boyayıp sattılar!
        Köpeği boyayıp sattılar!
        Netanyahu: İran'daki saldırı kesin ve güçlüydü
        Netanyahu: İran'daki saldırı kesin ve güçlüydü
        Hamaney'den ilk açıklama
        Hamaney'den ilk açıklama
        TÜRK-İŞ'ten vergi tarifesinde güncelleme talebi
        TÜRK-İŞ'ten vergi tarifesinde güncelleme talebi
        Beşiktaş'ta genel kurul başladı
        Beşiktaş'ta genel kurul başladı
        Fatma yanlış tedavi kurbanı mı? Güle oynaya gittiği hastaneden cenazesi çıktı
        Fatma yanlış tedavi kurbanı mı? Güle oynaya gittiği hastaneden cenazesi çıktı
        Trump'tan Harris'e: Bizi 3. Dünya Savaşı'na sokacaktır
        Trump'tan Harris'e: Bizi 3. Dünya Savaşı'na sokacaktır
        Taraftardan Osimhen’e sürpriz planı
        Taraftardan Osimhen’e sürpriz planı
        Suça sürüklenen çocuk endişesi! Tablo korkuya yol açtı
        Suça sürüklenen çocuk endişesi! Tablo korkuya yol açtı
        Gülşen'in baba acısı
        Gülşen'in baba acısı
        Fenerbahçe, Bodrum FK'yı konuk edecek
        Fenerbahçe, Bodrum FK'yı konuk edecek
        Silahlar susmadan demokrasi gelir mi?
        Silahlar susmadan demokrasi gelir mi?
        Cezasızlık algısı güçleniyor! Adaletsizlik şiddeti körüklüyor
        Cezasızlık algısı güçleniyor! Adaletsizlik şiddeti körüklüyor
        Biliyor muydunuz? Sıcak su torbasının da son kullanma tarihi var
        Biliyor muydunuz? Sıcak su torbasının da son kullanma tarihi var
        Kimler zatürre aşısı yaptırmalı?
        Kimler zatürre aşısı yaptırmalı?
        Devrime koştular
        Devrime koştular
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Berkin
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Berkin
        'Teklif gelmiyor'
        'Teklif gelmiyor'

        Benzer Haberler

        Çorum Ortaköy'de şeker pancarı hasadı başladı
        Çorum Ortaköy'de şeker pancarı hasadı başladı
        Çorum'da, Kızılırmak'taki balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı
        Çorum'da, Kızılırmak'taki balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı
        İskilip'te engelli bireylerin babalarına eğitim verildi
        İskilip'te engelli bireylerin babalarına eğitim verildi
        Çorum FK-Gençlerbirliği maçının ardından
        Çorum FK-Gençlerbirliği maçının ardından
        Çorum FK - Gençlerbirliği: 1-0
        Çorum FK - Gençlerbirliği: 1-0
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig