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        Çorum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

        Çorum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Vali Ali Çalgan ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 15:05 Güncelleme: 28.10.2024 - 15:05
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        Çorum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
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        Çorum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Vali Ali Çalgan ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Çelenk töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

        Kutlama etkinlikleri çerçevesinde, Kadeş Barış Meydanı'nda İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce 101. Yıl Sergisi açıldı.

        Vali Ali Çalgan, sergiyi ziyaret ederek, burada sergilenen askeri araç ve teçhizatlarla ilgili bilgi aldı.

        Burada Çorum Belediyesi Bando Takımı da Cumhuriyet marşlarından oluşan dinleti sundu.

        Törene, Vali Ali Çalgan'ın yanı sıra Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya katıldı.

        Kentte ayrıca okullarda da çeşitli törenler düzenlendi.

        Öğrencilerin şiir ve marşlar okuduğu, gösteriler sunduğu etkinliklere veliler de ellerinde Türk bayrakları ile katıldı.

        Öte yandan Çorum Belediyesince bastırılan binlerce Cumhuriyet mecmuası da öğrenciler tarafından kentin farklı noktalarında "Yazıyor, Cumhuriyet'in ilan edileceği yazıyor" sloganıyla vatandaşlara dağıtıldı.​​​​​​​

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