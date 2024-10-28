Çorum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Öte yandan Çorum Belediyesince bastırılan binlerce Cumhuriyet mecmuası da öğrenciler tarafından kentin farklı noktalarında "Yazıyor, Cumhuriyet'in ilan edileceği yazıyor" sloganıyla vatandaşlara dağıtıldı.​​​​​​​

Öğrencilerin şiir ve marşlar okuduğu, gösteriler sunduğu etkinliklere veliler de ellerinde Türk bayrakları ile katıldı.

Kentte ayrıca okullarda da çeşitli törenler düzenlendi.

Burada Çorum Belediyesi Bando Takımı da Cumhuriyet marşlarından oluşan dinleti sundu.

Vali Ali Çalgan, sergiyi ziyaret ederek, burada sergilenen askeri araç ve teçhizatlarla ilgili bilgi aldı.

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