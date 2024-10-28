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        Çorum'da bir kişi evinin önünde ölü bulundu

        Çorum'un İskilip ilçesinde bir kişi evinin önünde ölü olarak bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 16:31 Güncelleme: 28.10.2024 - 16:31
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        Çorum'da bir kişi evinin önünde ölü bulundu
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        Çorum'un İskilip ilçesinde bir kişi evinin önünde ölü olarak bulundu.

        Çetmi Sipahi köyünde Döndü Uysal'ın (67) yalnız yaşadığı evinin önünde yerde hareketsiz yattığı ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Uysal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        İlk incelemede vücudunda kesi ya da darp izine rastlanmayan Uysal'ın cenazesi, otopsi için İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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