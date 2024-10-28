Çorum'da bir kişi evinin önünde ölü bulundu

İlk incelemede vücudunda kesi ya da darp izine rastlanmayan Uysal'ın cenazesi, otopsi için İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çorum'un İskilip ilçesinde bir kişi evinin önünde ölü olarak bulundu.

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