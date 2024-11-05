Çorum'da ceviz bahçeleri sonbahar renklerine büründü

Cebeci, insanları sonbahar renklerini görmek üzere ilçeye davet etti.

Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasat sürecinin ardından tescilli Oğuzlar cevizinin Türkiye'nin dört bir yanındaki sofralarda yerini aldığını söyledi.

Her yıl eylül-ekim aylarında ceviz hasadı yapılan ilçe, sonbaharın gelişiyle rengarenk manzaralar sunuyor.

Kent merkezine 59 kilometre mesafede yer alan Oğuzlar ilçesi, yamaçlarında yer alan çam ormanları ve kıyısında yer aldığı Obruk Barajı gibi doğal güzelliklere sahip.

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