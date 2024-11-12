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        Çorum'da hakkında yakalama kararı bulunan 21 kişi yakalandı

        Çorum'da hakkında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 21 kişi polis ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 09:21 Güncelleme: 12.11.2024 - 09:21
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        Çorum'da hakkında yakalama kararı bulunan 21 kişi yakalandı
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        Çorum'da hakkında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 21 kişi polis ekiplerince yakalandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan kişilere yönelik çalışma yaptı.

        4-11 Kasım tarihlerinde yürütülen çalışmalarda, aralarında hırsızlık, dolandırıcılık ve cinsel içerikli suçlardan yakalama kararı bulunan 21 kişi yakalanarak adli birimlere teslim edildi.

        Hakkında kayıp başvurusu yapılan 3 kişi de ekiplerce bulunarak ailelerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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