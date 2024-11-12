Çorum Belediyesinden "Sonbaharda Çorum" konulu video yarışması

Çorum Belediyesince "Sonbaharda Çorum" konulu kısa video yarışması düzenlendiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, şehrin doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla düzenlenen yarışmada birinciye 15 bin lira, ikinciye 10 bin lira, üçüncüye 7 bin 500 lira ve 5 bin lira da mansiyon ödülü verilecek.

Yarışmaya başvuruda bulanacakların, eserlerini isim, soyadı ve videonun ismiyle birlikte sonbahardacorum@gmail.com adresine gönderebilecekleri aktarılan açıklamada, yarışma şartlarıyla ilgili şu ifadelere yer verildi: