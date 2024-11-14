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        Hitit Üniversitesinin ödüllü yapay zeka yazılımı yerli imkanlarla geliştirilecek

        Hitit Üniversitesi Hitit AITech Takımı, TEKNOFEST 2024'te ikincilik elde eden yapay zeka destekli ulaşım projesini geliştirerek gelecek yıl birincilik elde etmeyi hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 15:38 Güncelleme: 14.11.2024 - 15:51
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        Hitit Üniversitesinin ödüllü yapay zeka yazılımı yerli imkanlarla geliştirilecek
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        Hitit Üniversitesi Hitit AITech Takımı, TEKNOFEST 2024'te ikincilik elde eden yapay zeka destekli ulaşım projesini geliştirerek gelecek yıl birincilik elde etmeyi hedefliyor.

        Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde kurulan Hitit AITech Takımı, uçan araçların alt görüş kameraları aracılığıyla nesnelerin ve konumlarının tespitine yönelik proje geliştirdi.

        Prof. Dr. Akif Akgül'ün danışmanlığında, araştırma görevlisi Harun Emre Kıran'ın takım lideri olduğu, Dr. Öğretim Üyesi Emre Deniz ile öğrenciler Enes Ünver ve Zübeyir Dönmez'den oluşan Hitit AITech Takımı tarafından geliştirilen yapay zeka destekli yazılım, Adana'da 2-6 Ekim'de TEKNOFEST kapsamında düzenlenen "Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması"nda ikincilik elde etti.

        Takım, ödülünü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın katıldığı törenle aldı.

        Ödüllü takım, yazılımı geliştirerek TEKNOFEST 2025'te birincilik elde etmek üzere Hitit Üniversitesi Dijital Dönüşüm Laboratuvarı'nda çalışmalarını sürdürüyor.

        Takım kaptanı Harun Emre Kıran, 2 bin 702 projenin yarıştığı "Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması"nda ikinci olarak önemli bir başarı elde ettiklerine işaret etti.

        Derece aldıkları yazılımın iki ayrı özelliği olduğunu belirten Kıran, "Yarışmada iki görev bulunuyor. İlk görev, uçan araçların alt görüş kameralarıyla elde edilen görüntülerde insan, araç ve park alanlarını yapay zeka modelleriyle tespit etmeye yönelikti. İkinci görev ise GPS olmadan, alt görüş kamerasından elde edilen görüntüleri kullanarak pozisyon kestirimi algoritması oluşturduk." ifadelerini kullandı.

        TEKNOFEST 2025 için hazırlıklara başladıklarını vurgulayan Kıran, şunları kaydetti:

        "Çalışmaları makine ve imalat alanında ihtisaslaşan Hitit Üniversitesi Dijital Dönüşüm Laboratuvarı'nda gerçekleştirdik ve yarışma sürecine kadar çalışmaları burada yaptık. Laboratuvardaki yüksek performanslı bilgisayar sistemleri kullandık. Bu bilgisayarlar sayesinde yarışmaya hazırlandık. Şimdi ise TEKNOFEST 2025 için yeni bir hazırlık sürecine başladık. Bu süreçte önceki yarışmadaki eksiklerimizden ders alarak yeni model geliştirmeyi planlıyoruz. Özellikle nesne tanıma modellerinin çok bilinenleri kullanılıyor. Gelecek yarışmaya daha özgün ve yerli yazılımla katılmayı planlıyoruz."

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