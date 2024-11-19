Çorum'da bir otomobil seyir halindeyken çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi
Çorum'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çorum’da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İbrahim D. idaresindeki 19 AFJ 075 plakalı otomobil, Yavruturna Mahallesi Kavukçu Sokak’ta seyir halinde iken yanmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.
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