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        Çorum'da bir otomobil seyir halindeyken çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi

        Çorum'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 00:03 Güncelleme: 19.11.2024 - 00:19
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        Çorum'da bir otomobil seyir halindeyken çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi
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        Çorum’da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        İbrahim D. idaresindeki 19 AFJ 075 plakalı otomobil, Yavruturna Mahallesi Kavukçu Sokak’ta seyir halinde iken yanmaya başladı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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