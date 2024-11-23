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        İskilip'te "Her Cuma ailece sabah namazında buluşuyoruz" programı başladı

        İskilip ilçesinde "Her Cuma ailece sabah namazında buluşuyoruz" programının başlatıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 10:15 Güncelleme: 23.11.2024 - 10:52
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        İskilip'te "Her Cuma ailece sabah namazında buluşuyoruz" programı başladı
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        İskilip ilçesinde "Her Cuma ailece sabah namazında buluşuyoruz" programının başlatıldığı bildirildi.

        İskilip Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, program kapsamında ilk buluşma, İskilip Ulu Cami'de yapıldı.

        Burada sabah namazında bir araya gelen vatandaşlar, birlikte namaz kıldıktan sonra dua etti.

        Kur'an tilavetiyle devam eden etkinlikte cemaate çorba ikram edildi.

        İlçe Müftüsü Şuayip Güllü, ramazan ayına kadar her cuma sabahı farklı bir camide buluşma etkinliği yapmayı planladıklarını kaydetti.

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