İskilip'te "Her Cuma ailece sabah namazında buluşuyoruz" programı başladı

İlçe Müftüsü Şuayip Güllü, ramazan ayına kadar her cuma sabahı farklı bir camide buluşma etkinliği yapmayı planladıklarını kaydetti.

Burada sabah namazında bir araya gelen vatandaşlar, birlikte namaz kıldıktan sonra dua etti.

İskilip Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, program kapsamında ilk buluşma, İskilip Ulu Cami'de yapıldı.

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