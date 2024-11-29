Osmancık'ta huzurevi personeline afet farkındalık eğitimi verildi

Osmancık Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü tarafından afetlere hazırlık bilincini artırmak amacıyla Osmancık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi personeline yönelik afet farkındalık eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitimde, afet anında yapılması gereken doğru davranışlar, yangın güvenliği ve acil durum müdahale yöntemleri detaylı şekilde anlatıldı.