Çorum'da elektrik kontağından çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
Çorum'un Boğazkale İlçesinde yanan ev kullanılamaz hale geldi.
Çorum'un Boğazkale İlçesinde yanan ev kullanılamaz hale geldi.
Evci Köyünde Feyyaz Küçüksakal'a ait tek katlı evde elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.
İhbar üzerine köye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Boğazkale Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.
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