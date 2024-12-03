Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden Hattuşa Antik kenti sisle kaplandı

Çorum'un Boğazkale ilçesinde yer alan Hititlerin başkenti Hattuşa, sisle kaplandı.

Çorum'un 80 kilometre güneybatısında yer alan Boğazkale'de, etrafı 7 kilometre surla çevrili, 2 kilometrekare yerleşim alanına sahip Hattuşa Antik Kenti ve Yazılıkaya Tapınağı, yılın her mevsimi farklı bir güzellik sunuyor.

Hitit medeniyetine yaklaşık 450 yıl başkentlik yapan 8 bin yıllık Hattuşa Antik Kenti, sahip olduğu tarihi değerlerin yanı sıra çevresindeki Budaközü Vadisi başta olmak üzere doğal güzellikleriyle ön plana çıkıyor.