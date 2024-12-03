Kargı'da KADES tanıtıldı
Çorum'un Kargı ilçesinde Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı.
Çorum'un Kargı ilçesinde Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı.
Kargı İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliğince kadına şiddetle mücadele çalışmaları kapsamında etkinlik yapıldı.
İlçe merkezinde kadınlarla birlikte, "Kadına şiddet insanlık suçudur" yazılı pankart açan ekipler, daha sonra KADES uygulaması hakkında bilgilerin yer aldığı broşürleri vatandaşlara dağıttı.
Etkinlikte, "Kadına el kalkamaz" sloganının sadece bir ifade değil, toplumsal sorumluluk çağrısı olduğu belirtildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.