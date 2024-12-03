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        Kargı'da KADES tanıtıldı

        Çorum'un Kargı ilçesinde Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 17:25 Güncelleme: 03.12.2024 - 17:26
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        Kargı'da KADES tanıtıldı
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        Çorum'un Kargı ilçesinde Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı.

        Kargı İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliğince kadına şiddetle mücadele çalışmaları kapsamında etkinlik yapıldı.

        İlçe merkezinde kadınlarla birlikte, "Kadına şiddet insanlık suçudur" yazılı pankart açan ekipler, daha sonra KADES uygulaması hakkında bilgilerin yer aldığı broşürleri vatandaşlara dağıttı.

        Etkinlikte, "Kadına el kalkamaz" sloganının sadece bir ifade değil, toplumsal sorumluluk çağrısı olduğu belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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