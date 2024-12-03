GÜNCELLEME - Çorum'da iş yerine silahlı saldırı düzenleyen 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

Şüphelilerin, iş yeri sahibi ile alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Z. tutuklandı, A.Ç. ve Y.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çorum'da bir iş yerine silahla ateş ettikten sonra hafif ticari araçla kaçmaya çalışan ve polis kovalamacasıyla yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

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