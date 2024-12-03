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        GÜNCELLEME - Çorum'da iş yerine silahlı saldırı düzenleyen 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

        Çorum'da bir iş yerine silahla ateş ettikten sonra hafif ticari araçla kaçmaya çalışan ve polis kovalamacasıyla yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 21:46 Güncelleme: 03.12.2024 - 21:51
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        GÜNCELLEME - Çorum'da iş yerine silahlı saldırı düzenleyen 3 zanlıdan 1'i tutuklandı
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        Çorum'da bir iş yerine silahla ateş ettikten sonra hafif ticari araçla kaçmaya çalışan ve polis kovalamacasıyla yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kale Mahallesi Hamit Duran Caddesi'nde K.K'ye ait iş yerine tüfekle ateş edildiği ihbarının ardından bölgeye polis ekipleri yönlendirildi.

        Şüphelilerin, 55 SN 531 plakalı araçla olay yerinden uzaklaştığı bilgisi üzerine takibe alınan araç, polis kovalamacasıyla durduruldu.

        Araçta bulunan H.Z, A.Ç. ve Y.B, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Araçtaki aramada, ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

        Zanlılar polis merkezine götürüldü, araç çekiciyle otoparka kaldırıldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Z. tutuklandı, A.Ç. ve Y.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şüphelilerin, iş yeri sahibi ile alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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