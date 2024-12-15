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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 18:31 Güncelleme: 15.12.2024 - 18:31
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:ÇorumŞehir

        Hakemler: Batuhan Kolak, Hasan Erdoğan, Mahmut Gülle

        Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Toure, Kadir Seven, Ferhat Yazgan, Erkan Kaş, Kerem Kalafat, Tunahan Ergül (Dk. 89 Atakan Cangöz), Atakan Akkaynak, Burak Süleyman (Dk. 84 Eren Karadağ), Geraldo (Dk. 89 Catic), Verheydt (Dk. 77 Kasongo)

        Amed Sportif Faaliyetler: Nurullah Aslan, Veli Çetin, Murat Uçar, Uğur Adem Gezer, Ömer Bayram, Serkan Odabaşoğlu (Dk. 71 Lovriç), Lourenço (Dk. 90+5 Doğan Can Davas), Traore, Gradel, Yılmaz Ceylan (Dk. 46 Sinan Kurt), Assombalonga (Dk. 80 Yakal Taylan)

        Goller: Dk. 69 Ferhat Yazgan (Penaltıdan), (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 75 Toure (Kendi kalesine) (Amed Sportif Faaliyetler)

        Kırmızı Kart: Dk. 90+4 Burak Süleyman

        Sarı kartlar: Dk. 28 Lourenço, Dk. 43 Yılmaz Ceylan, Dk. 56 Traore, Dk. 61 Uğur Adem Gezer (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 79 Kadir Seven, Dk. 81 Atakan Akkaynak (Ahlatcı Çorum FK)

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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