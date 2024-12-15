Stat:ÇorumŞehir
Hakemler: Batuhan Kolak, Hasan Erdoğan, Mahmut Gülle
Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Toure, Kadir Seven, Ferhat Yazgan, Erkan Kaş, Kerem Kalafat, Tunahan Ergül (Dk. 89 Atakan Cangöz), Atakan Akkaynak, Burak Süleyman (Dk. 84 Eren Karadağ), Geraldo (Dk. 89 Catic), Verheydt (Dk. 77 Kasongo)
Amed Sportif Faaliyetler: Nurullah Aslan, Veli Çetin, Murat Uçar, Uğur Adem Gezer, Ömer Bayram, Serkan Odabaşoğlu (Dk. 71 Lovriç), Lourenço (Dk. 90+5 Doğan Can Davas), Traore, Gradel, Yılmaz Ceylan (Dk. 46 Sinan Kurt), Assombalonga (Dk. 80 Yakal Taylan)
Goller: Dk. 69 Ferhat Yazgan (Penaltıdan), (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 75 Toure (Kendi kalesine) (Amed Sportif Faaliyetler)
Kırmızı Kart: Dk. 90+4 Burak Süleyman
Sarı kartlar: Dk. 28 Lourenço, Dk. 43 Yılmaz Ceylan, Dk. 56 Traore, Dk. 61 Uğur Adem Gezer (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 79 Kadir Seven, Dk. 81 Atakan Akkaynak (Ahlatcı Çorum FK)
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