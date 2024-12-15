Çorum FK-Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kalan Ahlatcı Çorum FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, "Bizim açımızdan baktığımızda kaybolan 3 puan var." dedi.
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kalan Ahlatcı Çorum FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, "Bizim açımızdan baktığımızda kaybolan 3 puan var." dedi.
Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son 4 maçta yenilmeyen, 8 puan alan bir rakibe karşı iyi bir oyun sergilediklerini söyledi.
Oynadıkları oyundan memnun olduğunu belirten Özbalta, "Bizim açımızdan baktığımızda kaybolan 3 puan var. Gerçekten iyi bir hazırlık yaptık. Çalışılan, söylenen hemen hemen her şeyin gerçekleştiği bir müsabakayı yaşadık bugün. Pozisyon zenginliği açısından, çok bol bir maç oldu ama gol zenginliği açısından biraz az geçti bizim açımızdan." ifadesini kullandı.
Özbalta, maça kazanmak için çıktıklarını hatırlatarak, "Ama hepimizin bilmesi gereken bir şey var. Lig normal bir lig değil. Ligde birbirine çok denk takımlar var. Bir hafta farklı bir skor alan takım diğer hafta kesinlikle rakibini alt edecektir, yenecektir anlamına gelmiyor. Böyle bir lig yaşıyoruz. Bu sene bu dinamikleri bilerek, soğukkanlı kalarak sezonu bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmek istiyoruz. İlk 7'nin içinde olmak istiyoruz." şeklinde konuştu.
- Amed Sportif Faaliyetler cephesi
Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin ise Çorum FK karşısında istedikleri oyunu sergileyemediklerini dile getirdi.
Futbolcuların maça tedirgin başladığını, rakibin verdiği bazı fırsatları değerlendiremediğini vurgulayan Çetin, şunları kaydetti:
"Biz oynayan takımız, bu yüzden oynamamız gerekiyordu. Aslında rakip de tam bize göre baskılar yapıyordu. Zaman zaman bu baskılardan iyi kurtulduk ama ileride topları kullanamadık. Son paslarımızda hatalar oldu. Çok basit top kayıpları yaptık bugün. Özellikle geçmiş maçlara bakacak olursak bu maçta top kaybımız çok. İkinci topları iyi alamadık, rakip aldı. Deplasman sonuçta, 1 puan almak bizim için iyiydi. Rakiplerimize önde baskı yapmakta çok büyük sıkıntı yaşıyoruz haftalardır çünkü alternatif oyuncularımız yok maalesef elimizde. Bizim en büyük handikaplarımızdan bir tanesi hamle yapma gücümüz yok, özellikle ön hatlarda. Bunun da sıkıntısını yaşıyoruz. Belki 2-3 çabuk oyuncumuz olsa maçı farklı şekilde bitirebiliriz ama maalesef bunu değerlendiremiyor, kullanamıyoruz. Çünkü elimizde imkanlar yok."
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