Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum FK-Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kalan Ahlatcı Çorum FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, "Bizim açımızdan baktığımızda kaybolan 3 puan var." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 19:13 Güncelleme: 15.12.2024 - 19:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum FK-Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kalan Ahlatcı Çorum FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, "Bizim açımızdan baktığımızda kaybolan 3 puan var." dedi.

        Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son 4 maçta yenilmeyen, 8 puan alan bir rakibe karşı iyi bir oyun sergilediklerini söyledi.

        Oynadıkları oyundan memnun olduğunu belirten Özbalta, "Bizim açımızdan baktığımızda kaybolan 3 puan var. Gerçekten iyi bir hazırlık yaptık. Çalışılan, söylenen hemen hemen her şeyin gerçekleştiği bir müsabakayı yaşadık bugün. Pozisyon zenginliği açısından, çok bol bir maç oldu ama gol zenginliği açısından biraz az geçti bizim açımızdan." ifadesini kullandı.

        Özbalta, maça kazanmak için çıktıklarını hatırlatarak, "Ama hepimizin bilmesi gereken bir şey var. Lig normal bir lig değil. Ligde birbirine çok denk takımlar var. Bir hafta farklı bir skor alan takım diğer hafta kesinlikle rakibini alt edecektir, yenecektir anlamına gelmiyor. Böyle bir lig yaşıyoruz. Bu sene bu dinamikleri bilerek, soğukkanlı kalarak sezonu bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmek istiyoruz. İlk 7'nin içinde olmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

        - Amed Sportif Faaliyetler cephesi

        Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin ise Çorum FK karşısında istedikleri oyunu sergileyemediklerini dile getirdi.

        Futbolcuların maça tedirgin başladığını, rakibin verdiği bazı fırsatları değerlendiremediğini vurgulayan Çetin, şunları kaydetti:

        "Biz oynayan takımız, bu yüzden oynamamız gerekiyordu. Aslında rakip de tam bize göre baskılar yapıyordu. Zaman zaman bu baskılardan iyi kurtulduk ama ileride topları kullanamadık. Son paslarımızda hatalar oldu. Çok basit top kayıpları yaptık bugün. Özellikle geçmiş maçlara bakacak olursak bu maçta top kaybımız çok. İkinci topları iyi alamadık, rakip aldı. Deplasman sonuçta, 1 puan almak bizim için iyiydi. Rakiplerimize önde baskı yapmakta çok büyük sıkıntı yaşıyoruz haftalardır çünkü alternatif oyuncularımız yok maalesef elimizde. Bizim en büyük handikaplarımızdan bir tanesi hamle yapma gücümüz yok, özellikle ön hatlarda. Bunun da sıkıntısını yaşıyoruz. Belki 2-3 çabuk oyuncumuz olsa maçı farklı şekilde bitirebiliriz ama maalesef bunu değerlendiremiyor, kullanamıyoruz. Çünkü elimizde imkanlar yok."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Harçlığını çıkarmak için taksicilik yapan üniversiteliyi öldürdüler!
        Harçlığını çıkarmak için taksicilik yapan üniversiteliyi öldürdüler!
        İsrail'den Golan Tepeleri planı
        İsrail'den Golan Tepeleri planı
        İstanbul'da iki ayrı otobüs kazasında 2 can kaybı!
        İstanbul'da iki ayrı otobüs kazasında 2 can kaybı!
        Esad ve ailesi neden Rusya'ya kaçtı, yargılama yolu açık mı?
        Esad ve ailesi neden Rusya'ya kaçtı, yargılama yolu açık mı?
        Ferdi Tayfur hastaneye kaldırıldı
        Ferdi Tayfur hastaneye kaldırıldı
        Maliye'den kartelleşme eğiliminin yüksek olduğu firmalara inceleme
        Maliye'den kartelleşme eğiliminin yüksek olduğu firmalara inceleme
        Kendi sonlarını hazırladılar
        Kendi sonlarını hazırladılar
        “Suriye’deki yeni yönetime şans verilmeli"
        “Suriye’deki yeni yönetime şans verilmeli"
        İsrail, Suriye'nin güneyinde 3 köyü daha işgal etti
        İsrail, Suriye'nin güneyinde 3 köyü daha işgal etti
        Bakan Yardımcısı Gürcan'dan harcama limiti açıklaması
        Bakan Yardımcısı Gürcan'dan harcama limiti açıklaması
        Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
        Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
        Transferin şifresi çok yönde!
        Transferin şifresi çok yönde!
        "6 kişilik ailenin tamamı aynı diş fırçasını kullanmış!"
        "6 kişilik ailenin tamamı aynı diş fırçasını kullanmış!"
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu İsmail Bezirci!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu İsmail Bezirci!
        Karbonat gerçekten zayıflatıyor mu?
        Karbonat gerçekten zayıflatıyor mu?
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı yarın
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı yarın
        Yetenek yarışmasında mayo giydirdiler
        Yetenek yarışmasında mayo giydirdiler
        'O sahnede Kemal Sunal sitem etti'
        'O sahnede Kemal Sunal sitem etti'
        Yılbaşında gidebileceğiniz vizesiz ülkeler
        Yılbaşında gidebileceğiniz vizesiz ülkeler

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Çorum'da "4. Uluslararası Hitit Güvenlik Çalışmaları Kongresi" sona erdi
        Çorum'da "4. Uluslararası Hitit Güvenlik Çalışmaları Kongresi" sona erdi
        Çorum'da üç berber, yarım asırdır meslek hayatını bir arada sürdürüyor
        Çorum'da üç berber, yarım asırdır meslek hayatını bir arada sürdürüyor
        Çorum'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Çorum'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
        DOKAP desteğiyle Çorum'a Çeltik Kurutma ve Hububat İşleme Tesisi kurulacak
        DOKAP desteğiyle Çorum'a Çeltik Kurutma ve Hububat İşleme Tesisi kurulacak
        Oğuzlar Belediye Başkanı Cebeci, projelerini değerlendirdi
        Oğuzlar Belediye Başkanı Cebeci, projelerini değerlendirdi