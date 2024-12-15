Çorum FK-Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kalan Ahlatcı Çorum FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, "Bizim açımızdan baktığımızda kaybolan 3 puan var." dedi.

Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son 4 maçta yenilmeyen, 8 puan alan bir rakibe karşı iyi bir oyun sergilediklerini söyledi.

Oynadıkları oyundan memnun olduğunu belirten Özbalta, "Bizim açımızdan baktığımızda kaybolan 3 puan var. Gerçekten iyi bir hazırlık yaptık. Çalışılan, söylenen hemen hemen her şeyin gerçekleştiği bir müsabakayı yaşadık bugün. Pozisyon zenginliği açısından, çok bol bir maç oldu ama gol zenginliği açısından biraz az geçti bizim açımızdan." ifadesini kullandı.

Özbalta, maça kazanmak için çıktıklarını hatırlatarak, "Ama hepimizin bilmesi gereken bir şey var. Lig normal bir lig değil. Ligde birbirine çok denk takımlar var. Bir hafta farklı bir skor alan takım diğer hafta kesinlikle rakibini alt edecektir, yenecektir anlamına gelmiyor. Böyle bir lig yaşıyoruz. Bu sene bu dinamikleri bilerek, soğukkanlı kalarak sezonu bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmek istiyoruz. İlk 7'nin içinde olmak istiyoruz." şeklinde konuştu.