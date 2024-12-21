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        Çorum-Yozgat kara yolunda aynı noktada 10 dakika arayla 2 otomobil devrildi

        Çorum'un Alaca ilçesinde aynı noktada 10 dakika arayla meydana gelen 2 trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 20:10 Güncelleme: 21.12.2024 - 20:10
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        Çorum-Yozgat kara yolunda aynı noktada 10 dakika arayla 2 otomobil devrildi
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        Çorum'un Alaca ilçesinde aynı noktada 10 dakika arayla meydana gelen 2 trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        İdris K. idaresindeki 19 DZ 650 plakalı otomobil, Çorum-Yozgat kara yolu Elicek köyü yakınlarında yağıştan dolayı kayganlaşan zeminde kayarak yol kenarında devrildi.

        Kazadan yaklaşık 10 dakika sonra Muharrem B'nin kullandığı 06 BVJ 645 plakalı otomobil de aynı noktada yoldan çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücülerin yanı sıra otomobillerdeki Gürcü K, Elvan Ç. ve Yusuf Y. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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