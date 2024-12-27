Çorum Belediyesi itfaiyesi 2024'te 726 yangına müdahale etti

Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin 2024'te 726 yangına müdahale ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, itfaiye ekiplerinin halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için yoğun çaba sarf ettiği vurgulandı.

İtfaiye biriminin 24 saat hizmet verdiğine dikkati çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: