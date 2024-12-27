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        Çorum Belediyesi itfaiyesi 2024'te 726 yangına müdahale etti

        Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin 2024'te 726 yangına müdahale ettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 11:30 Güncelleme: 27.12.2024 - 11:30
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        Çorum Belediyesi itfaiyesi 2024'te 726 yangına müdahale etti
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        Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin 2024'te 726 yangına müdahale ettiği bildirildi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, itfaiye ekiplerinin halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için yoğun çaba sarf ettiği vurgulandı.

        İtfaiye biriminin 24 saat hizmet verdiğine dikkati çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 2024 yılında toplam 726 yangına müdahale etti. 77 personel ve 16 araç ile hizmet veren İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangınların yanı sıra 843 kurtarma operasyonuna imza attı. Ekipler 61 ev, 2 kamu, 38 köy, 31 işyeri, 53 araç, 8 orman, 23 kömürlük, 207 ot, 126 çöp, 59 anız yangınına, ayrıca 112 küçük çaplı çeşitli yangınlara müdahalede bulundu. 89 trafik kazasına müdahale eden ekipler, 36 intihar vakası, 56 asansörde kalma, 3 boğulma, 184 su baskını ve 126 çeşitli olaylardan dolayı kurtarma hizmeti verdi. Ekipler, 266 hayvanı da mahsur kaldıkları yerden kurtardı."

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