Çorum'da İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy anıldı

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, etkinlikte yaptığı konuşmada, Mehmet Akif Ersoy'un mirasının çocuklara aktarılmasının, düşünce ve ideallerini yaşatmanın, İstiklal Marşı ruhunun gelecek nesillere aktarılmasının en büyük görev olduğunu vurguladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda düzenlenen anma etkinliğinde Türkçe öğretmeni Ünal Yapıcı, Ersoy'u farklı yönleriyle anlattı.

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