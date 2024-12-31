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        Çorum'da hafif ticari araçların çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

        Çorum'un İskilip ilçesinde 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 21:24 Güncelleme: 31.12.2024 - 21:24
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        Çorum'da hafif ticari araçların çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
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        Çorum'un İskilip ilçesinde 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Mustafa E. idaresindeki 19 NE 189 plakalı hafif ticari araç, Çorum-İskilip kara yolu Harami mevkisinde Ziya G'nin kullandığı 19 FG 586 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada hafif ticari araçta sıkışan sürücü Ziya G, İskilip Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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