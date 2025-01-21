Çorum'da ormanlık alanda bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi

Çorum'da ormanlık alanda avcılar tarafından bulunan cesedin, yaklaşık 1 aydır kayıp olarak aranan zihinsel engelli 43 yaşındaki Sedat Uysal'a ait olduğu belirlendi.

Hızırdede köyü yakınlarındaki ormanlık alanda önceki gün bulunan ve jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan cesedin kimliği tespit edildi.

Cesedin 43 yaşındaki Sedat Uysal'a ait olduğu ortaya çıktı. Zihinsel engelli Sedat Uysal hakkında ailesinin 19 Aralık'ta kayıp ihbarı yaptığı ve Uysal'ın yaklaşık 1 aydır arandığı öğrenildi.

Otopside, donarak öldüğü belirlenen Uysal'ın cenazesi, bugün ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık'ta toprağa verildi.

Çorum'un Hızırdede köyü yakınlarındaki ormanlık alanında 19 Ocak'ta avcılar tarafından erkek cesedi bulunmuştu. Ekiplerce yapılan kontrolde üzerine kimlik bulunmayan, yabani hayvanlarca zarar verildiği tespit edilen cenaze, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılmıştı.