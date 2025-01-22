Alaca Belediyesinin yeni sosyal tesisinin temeli atıldı

Arslan, "Seçimden önce ilçemizin sosyal tesis anlamında bir eksiğinin bulunduğu belirterek, yapacağımızın sözünü vermiştik. Hamdolsun bugün itibariyle sosyal tesisimizin temelini atıyoruz. Yakın zamanda inşaat çalışmalarını yüklenici firma tamamlayarak inşallah ilçe halkımızın hizmetine sunacağız. İlçe halkımıza hayırlı olsun." dedi.

Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, törende yaptığı konuşmada, seçim döneminde verdiği sözlerden birini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

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