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        Alaca Belediyesinin yeni sosyal tesisinin temeli atıldı

        Çorum'un Alaca ilçesinde belediye sosyal tesisi olarak hizmet verecek binanın temeli atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 17:01 Güncelleme: 22.01.2025 - 17:21
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        Alaca Belediyesinin yeni sosyal tesisinin temeli atıldı
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        Çorum'un Alaca ilçesinde belediye sosyal tesisi olarak hizmet verecek binanın temeli atıldı.

        Alaca Belediyesince Battal Dede Millet Bahçesi'nde inşasına başlanan sosyal tesis için temel atma töreni yapıldı.

        Törende, kurban kesilmesinin ardından dua edildi.

        Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, törende yaptığı konuşmada, seçim döneminde verdiği sözlerden birini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Arslan, "Seçimden önce ilçemizin sosyal tesis anlamında bir eksiğinin bulunduğu belirterek, yapacağımızın sözünü vermiştik. Hamdolsun bugün itibariyle sosyal tesisimizin temelini atıyoruz. Yakın zamanda inşaat çalışmalarını yüklenici firma tamamlayarak inşallah ilçe halkımızın hizmetine sunacağız. İlçe halkımıza hayırlı olsun." dedi.

        Törene, Alaca Kaymakamı Engin Tok, MHP İlçe Başkanı İsa Duru, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Ramazan Demiralan da katıldı.

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        Galeri

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