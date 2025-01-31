Hattuşa Antik Kenti için "Hitit Başkenti Alan Yönetim Planı Çalıştayı" düzenlendi

Çorum'un Boğazkale ilçesinde yer alan Hititlerin başkenti Hattuşa Antik Kenti için "alan yönetim planı" hazırlamak üzere çalıştay düzenlendi.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansınca (OKA) Hitit Köyü Kadeş Toplantı Salonu'nda düzenlenen çalıştayda, plan hazırlamak üzere çalışma yürütecek kuruluşların temsilcileri proje, alandaki arkeolojik değerler ve kazı çalışmaları, alandaki biyolojik çeşitlilik değerleri, UNESCO alanlarında haritalandırma, somut olmayan kültürel miras değerleri konularında sunum yaptı.

Boğazkale Kaymakamlığı, Boğazkale Belediye Başkanlığı, Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Çorum Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Çorum İl Özel İdaresinden temsilcilerin yer aldığı çalıştayda sunumların ardından Hattuşa'nın güçlü ve zayıf yönleri, sunduğu fırsatlar ve tehditleri belirlemek üzere analiz çalışması yapıldı.